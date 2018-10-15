أمين الشرقية يفتتح مشروع بلازا حي الشاطئ

الدمام-حمود الزهراني

افتتح أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير مساء أمس الأول مشروع بلازا حي الشاطئ في الواجهة البحرية الشمالية بالدمام، بحضور وكلاء الأمين، ورئيس المجلس البلدي لحاضرة الدمام الأستاذ عبدالهادي الشمري وعدد من أعضاء المجلس، ورئيس غرفة الشرقية الأستاذ عبدالحكيم العمار، وعدد من قيادات الأمانة والزوار والعائلات.

وتفقد الأمين كافة مرافق المشروع واطلع على أبرز مكوناته واستمع إلى شرح مفصل من وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس عصام بن عبداللطيف الملا عن أبرز المرافق العامة للمشروع والخدمات والأركان، كما التقى بعدد من المواطنين الذين أبدوا سعادتهم بالمشروع الذي يعتبر إضافة جديدة للواجهات البحرية في المنطقة .

إلى ذلك وقف أمين المنطقة الشرقية على الجدارية التي نفذها١٠فنانين وفنانات تشكيليين برئاسة الفنانة التشكيلية عزيزة القرني، حيث اطلع على الجدارية التي تجمع بين أركانها أهازيج شرقية وفنون بحرية، بغرض تزيين جداريات بلازا حي الشاطئ من خلال القيام بالعديد من الرسومات الفنية التي تحمل طابع المنطقة الشرقية الشعبي ،حيث حرص الفنانون على طرح تجربة جديدة ومميزة وتطبيق رؤية المملكة 2030 والحد من التلوث البصري وإحداث نقلة نوعية لتزيين المدينة بالفنون البصرية الجميلة لتصبح بحلول عام ٢٠١٩ مدينة الفنون .

وفي نهاية الحفل قال أمين المنطقة الشرقية المهندس الجبير إن افتتاح الجزء الخاص بشاطئ البلازا في الواجهة البحرية الشمالية يعتبر استكمالا للواجهة البحرية في الدمام، مشيرا الى أن بلازا حي الشاطئ تعتبر امتداداً لتطوير منطقة الكورنيش، حيث تتضمن ممشى بطول 1200 متر مربع، وبمساحة إجمالية تقدر ب ١٦٠ ألف متر مربع.

وقال إن الواجهة الجديدة تمتاز بساحات مفتوحة ومرصوفة بالبلاط المتداخل والبلاطات الخرسانية ويتخللها أحواض الزراعة والمسطحات الخضراء وساحات الألعاب المظللة والمواجهة للبحر، فيما تخدم تلك المنطقة وجود دورتي مياه إحداهما للرجال والأخرى للنساء، ويفصل المنطقة المطورة عن البحر سور من الخرسانة مسبقة الصب ومعالجة بدهان «إيبوكسي»، وتتوافر فيها مقاعد على طول الكورنيش.

وشدد معاليه على أن المشروع جاء لراحة المواطنين وخدمتهم وتوفير المتعة والترفيه لهم، مشيرا إلى أن المنطقة الشرقية تعبر لآفاق المستقبل لتصبح زاخرة بالمنجزات الحضارية التي عمت جميع المجالات وفي مقدمتها الاهتمام بالمواطن ورعايته ورفاهيته.

وقال إن هذه المشاريع تأتي ضمن توجيهات صاحب السمو الملكي أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وبمتابعة شخصية من صاحب السمو الملكي نائب أمير الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، وكذلك بدعم وتوجيه من وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالمحسن آل الشيخ، لإقامة مشاريع سياحية ترفيهية خدمية للمواطنين والمقيمين.