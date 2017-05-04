أمين العاصمة المقدسة يؤكد نجاح حملة (في خدمة مكة)

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مكة المكرمة- البلاد

أكد معالي أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة بن فضل البار نجاح سير حملة ” في خدمة مكة المكرمة ” التي نفذتها الأمانة ضمن حملة ” كيف نكون قدوة ؟ ” التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة بمشاركة الإدارة العامة للنظافة والإدارة العامة لصحه البيئة والإدارة العامة للطرق والإدارة العامة لصحه البيئة وكذلك الإدارة العامة للعلاقات العامة والاعلام والمشرف العام على البلديات والبلديات الفرعية وإدارة تشغيل ومتابعه اعمال النظافة والإدارة العامة لتقنيه المعلومات مرجعا ذلك إلى توفيق الله عز وجل ثم بتظافر جهود جميع العاملين في الإدارات المشاركة وتعاون وتفاعل أهالي مكة المكرمة .

وأبان معاليه أن الحملة أنهت حتى الآن مرحلتين الأولى نفذت في حي بطحاء قريش والثانية التي اختتمت فعالياتها نهاية الأسبوع الماضي كانت في حي زهرة كدي حيث تعمل الإدارات المعنية المشاركة في الحملة طيلة أسبوع كامل على متابعة كافة احتياجات أهالي الحي من الخدمات البلدية المختلفة والقيام بصيانة المرافق العامة ومعالجة الحفريات وصيانة الإنارة وغيرها من الخدمات في خطوة تأمل من خلالها الأمانة تحقيق رغبات أهالي مكة المكرمة وتحقيق رؤية سمو أمير منطقة مكة المكرمة وتطلعاته نحو تنمية الإنسان والمكان .

وأفاد الدكتور البار أن الحملة تتواصل بصفة مستمرة لتشمل كافة أحياء مكة المكرمة حيث تم وضع جدول زمني لتنفيذ الحملة مع توفير كافة الإمكانات والمستلزمات والطاقات الآلية والبشرية داعيا أهالي مكة المكرمة التعاون والتكاتف مع الحملة لحقيق أهدافها التي وضعت من أجلهم وراحتهم وسعادتهم منوها بما توليه حكومتنا الرشيدة – رعاها الله – من عناية واهتمام بمكة المكرمة وساكنيها وزوارها مشيدا بمتابعة معالي وزير الشؤون البلدية والقروية وحرصه على دعم كافة أعمال الأمانة .

وأعرب معاليه عن شكره وتقديره لإدارة مرور العاصمة المقدسة وذلك لتجاوبها مع الحملة في رفع أكثر من 20 سيارة خربه ومهجورة ومتهالكة في مخطط زهرة كدي مقدرا في ذات الوقت جهود شادي بن عبدالقادر كابلي وباسم بن حسين نور في التواصل والتنسيق مع الجهات المعنية في الحملة وذلك لتحقيق الأهداف المنشودة .

من جانبه أوضح مدير عام النظافة المهندس محمد بن عبدالرحمن المورقي أن إدارة النظافة جندت خلال المرحلة الثانية من الحملة 32 فرقة ميدانية مزودة بأكثر من 160 فنيا حيث قامت بمهامها طيلة الأسبوع برش 8840 لترا من المبيدات الحشرية الآمن والصديقة للبيئة داخل 1709 وحدات سكنية و27 عماره تحت الإنشاء و18 مسجدا .

كما بين مدير إدارة صيانة الإنارة المهندس بندر نوح أنه تم خلال الحملة صيانه 260 عامود إنارة و430 فانوسا و260 علبة فيوز و4 لوحات توزيع واستبدال 15 لمبة و10 أمتار من الكابلات و10 اجنيتورات .

من جهته أوضح مدير عام صحة البيئة منصور بالبيد أنه تم خلال الحملة زيارة 48 محلا لتقديم المواد الغذائية لمتابعة سلامة ونظافة المواد المعروضة لافتا إلى أنه بعد الجولات الميدانية تم إقفال 12 محلا لعدم توفر الاشتراطات الصحية وانتهاء الشهادات الصحية وغيرها من المخالفات وكذلك إنذار 13 محلا لتصيح أوضاعه علاوة على مصادرة واتلاف 1527 كيلو جراما و30 لترا من بعض المواد الغذائية مجهولة المصدر ومنتهيه الصلاحية كما تم عمل حمله على حوش بكر ورفع اكثر من 20 طنا من الأثاث المستعمل وذلك بالتعاون مع بلدية المسفلة الفرعية وإدارة الضبط الإداري.

وأبان مدير إدارة تشغيل ومتابعة أعمال النظافة المهندس عاطف بن فيحان الحكمي بأن الإدارة شاركت في المرحلة الثانية من الحملة بأكثر من 350 عامل نظافة و60 آلية ومعدة مختلفة الاستخدام لافتا أنه تم عمل عمليه كسح كامل للمنطقة وذلك بمتابعة شخصية من وكيل أمين العاصمة المقدسة المهندس عبدالسلام بن سليمان مشاط .

وقال مساعد الأمين للعلاقات العامة والإعلام الدكتور سمير بن عبدالرحمن توكل أنه تم خلال الحملة التنسيق مع فرق تطوعية عملت على التوعية والمشاركة في طمس الكتابات والعبارات الخادشة في جداريات حي زهرة كدي , مهيبا بسكان الحي إلى ضرورة المحافظة على الممتلكات العامة وقدسية مكة المكرمة .