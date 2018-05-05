أمين العاصمة المقدسة يدشن مشروعات عسفان

مكة المكرمة – البلاد

دشن أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، خلال زيارته مركز عسفان عدداً من المشروعات التنموية.

وتجول معاليه، أمس الأول، برفقة المشرف العام على البلديات الفرعية بالأمانة المهندس مهاب بن مصطفى عبادة وعدد من المسؤولين والمقاولين، في مبنى البلدية مطلعاً على أقسامها وإداراتها وآليات سير العمل وإنجاز المعاملات، والتقى رئيس بلدية عسفان المهندس عمر بن حامد العصيمي, وعدد من الموظفين والمواطنين والمراجعين مستمعا إلى مطالبهم واحتياجاتهم.

وافتتح معاليه مشروع حديقة فيدة الذي تم إنجازه مؤخرا، ثم وقف على مشروع تنفيذ جسر عسفان واطلع على المراحل المنجزة منه، بعدها توجه معاليه إلى مقر قرية الغولاء حيث وضع حجر الأساس لمشروع تطوير القرية، كما التقى بعدد من المستثمرين,

إلى جانب زيارة عدد من المصانع بالمنطقة عقب ذلك توجه إلى المركز الحضري بعسفان، حيث اجتمع بمسؤولي البلدية بحضور رئيس بلدية عسفان وأعضاء المجلس البلدي واستعرض معهم عدداً من تقارير احتياجات البلدية للمركز ومتطلبات الأهالي وما تسهم به البلدية في الرقي بمستوى الخدمات المقدمة لأهالي وسكان المحافظة.