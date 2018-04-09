أمين العاصمة المقدسة يطلع على أنشطة جمعية مراكز الأحياء

مكة المكرمة – احمد الاحمدي

‏استقبل أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبد الله القويحص بمكتبه صباح أمس المجلس التنفيذي لجمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة يتقدمهم رئيس المجلس الدكتور هاشم بن بكر حريري ، يرافقه الأمين العام لجمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة وأعضاء المجلس التنفيذي الدكتور طلال أبو النور والدكتور فايز جمال والمهندس عدنان شفي .

‏وهدفت الزيارة إلى تقديم التهنئة إلى معاليه بمناسبة الثقة الملكية بتعيينه آميناً للعاصمة المقدسة ‏متمنين له التوفيق والسداد في خدمة مكة المكرمة وزوارها وعمارها وساكنيها ومن ثم قدم الأمين العام للجمعية الدكتور يحيى زمزمي شرحاً مفصلاً عن اعمال جمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة وأبرز نشاطاتها ومراكزها ومشاريعها كمشروع تعظيم البلد الحرام والأعمال التطوعية والنجاحات التي تحققت خلال تأسيس الجمعية على مدى ١٤ عاما ، ‏كما تم تبادل الآراء والأفكار لتطوير العمل وخلق بيئة نموذجية في الأحياء وسبل التعاون بين البلديات الفرعية ومراكز الأحياء لتحقيق برامج المسؤولية الاجتماعية .

وقدم معالي أمين العاصمة المقدسة المهندس القويحص شكره وتقديره للجمعية وأثنى على الجهود الكبيرة التي تقوم بها مراكز الأحياء من خلال البرامج والفعاليات التي تنفذها وأبدى استعداده التام للتعاون مع الجمعية.