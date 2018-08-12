أمين العاصمة المقدسة يطمئن على جاهزية المراكز بالمشاعر

مكة المكرمة – احمد الاحمدي

تفقد أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص أمس مراكز الخدمات البلدية بالمشاعر المقدسة وقف خلالها على الاستعدادات والخدمات والإمكانات البشرية والآلية التي وفرتها وجندتها الأمانة لخدمة وراحة ضيوف الرحمن.

واطمأن معاليه على التجهيزات المبكرة وجاهزية المراكز لتقديم أفضل الخدمات للحجاج وخطة أعمال أمانة العاصمة المقدسة لموسم الحج واستمع إلى شرح مفصل عن آخر الاستعدادات والمهام المناطة بها.

كما تفقد المهندس القويحص المسلخ النموذجي بالمعيصم واطلع على التجهيزات والإمكانات التشغيلية للمسلخ، ومدى استيفائها للاشتراطات الصحية. ووجه المسؤولين على مضاعفة الجهود لتقديم أعلى مستوى من الخدمات البلدية للحجاج مثمناً الدعم اللا محدود من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين،حفظهما الله، لتسخير جميع إمكاناتها لخدمة ضيوف الرحمن ومتابعة وزارة الشؤون البلدية والقروية ومشاركتها في رسم الإجراءات والخطط والإستراتيجيات البلدية الكفيلة بالخروج بموسم حج ناجح بإذن الله.