أمين العاصمة المقدسة يكرم قيادات أمنية

مكة المكرمة – البلاد

كرّم معالي أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة بن فضل البار بمكتبه أمس مدير إدارة المرور بمكة المكرمة العقيد باسم البدري ، وذلك لتعاون إدارة المرور مع أمانة العاصمة المقدسة في إزالة الهياكل والسيارات التالفة من الأحياء والشوارع العامة ضمن حملة الأمانة في خدمة مكة المكرمة. كما كرّم معاليه العقيد فواز الصحفي مدير شعبة الضبط الإداري والمقدم نواف الشريف مساعد مدير قسم المهمات، والمهندس مصطفى عيد رئيس بلدية المسفلة الفرعية، وماجد المجنوني مدير إدارة الخدمات ببلدية المسفلة الفرعية وأحمد سعيد الصاعدي، وذلك للمشاركة في الحملات الأمنية المشتركة للقضاء على الظواهر السلبية في الأحياء العشوائية بالعاصمة المقدسة. وثمن معالي أمين العاصمة المقدسة الجهود التي يبذلونها والتكامل بين مختلف الجهات الحكومية والتعاون والتنسيق بما يساهم في تعزيز هذه الجهود التنموية، والارتقاء بالخدمات التي تشكل إضافة مهمة لمدينة مكة المكرمة ولتحقيق أعلى مستوى من الخدمات البلدية للسكان وتكوين بيئة صحية سليمة وتنمية متوازنة.

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