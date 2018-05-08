أمين العاصمة المقدسة يناقش الاستعدادات لشهر رمضان مع قياديي الأمانة

رأس معالي أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص بمكتبه اليوم, اجتماع لجنة الإشراف على أعمال الأمانة خلال المواسم, بحضور وكلاء ومساعدي الأمين وعدد من مديري العموم, والقياديين بمختلف قطاعات أمانة العاصمة المقدسة, وأعضاء لجنة الإشراف على أعمال الأمانة في المواسم، وذلك لمناقشة الأعمال والخدمات المقدمة لأهالي مكة المكرمة, وزوار بيت الله الحرام خلال موسم شهر رمضان المبارك وموسم الحج .

وجرى خلال الاجتماع مناقشةجميع الترتيبات النهائية والاستعدادات لموسم رمضان, وتكثيف الخدمات في البلديات الفرعية والإدارة العامة للنظافة, ومراكز الخدمات البلدية ، وتأمين جميع احتياجاتها من عمالة ومعدات لتمكينها من القيام بواجبها على أكمل وجه ، وذلك بعد إقرار الخطة العامة للأمانة لموسم شهر رمضان المبارك , مع التأكيد على جميع الإدارات والبلديات الفرعية بتنفيذ الخطة التفصيلية على ضوء الخطة العامة , ومراعات توفير الإمكانات, وتوزيع العاملين, وتحديد المهام والإنتهاء قبل دخول الموسم من الكشف المبكر على رخص المحلات والمطاعم وأماكن تحضير الوجبات, والتأكد من الشهادات الصحية للعاملين بها ، ومتابعة تهيئة المرافق العامة والطرق ومسارات المشاة والنقل العام وإنهاء الملاحظات والحفريات ، والتنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية والأهلية فيما يتعلق بالأعمال المشتركة .

كما جرى خلال الاجتماع مناقشة استكمال الإستعدادات المبكرة لموسم الحج القادم والتأكد من كفاية التجهيزات البشرية والمادية للموسم وجاهزية العقود والمقاولين ، ومناقشة خطة الإدارات المعنية بالأمانة بشأن تلافي القصور ومعالجة السلبيات والصعوبات التي واجهت أعمال الأمانة في موسم الحج الماضي .

وحث معالي المهندس القويحص الجميع على ضرورة مضاعفة الجهود خلال هذه الفترة لاستقبال ضيوف وزوار العاصمة المقدسة وسط منظومة متكاملة من الخدمات ، مؤكداً أنه ينبغي على الجميع أن يدركوا حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم لنيلهم شرف الخدمة في هذه البقعة الطاهرة ، مشيراً الى أن الدولة وبقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – قد وفرت كل الإمكانات المالية والبشرية لخدمة هذه المدينة المقدسة وزوارها الكرام .