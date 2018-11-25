أمين جدة لـ (البلاد):التكلفة تعيق إنشاء حديقة الحيوانات ونبحث عن موقع لحلقة الخضار

جدة – عبدالهادي المالكي

عشر سنوات مضت على إزالة حديقة الحيوانات بمدينة جدة، ولم تحدد الجهة المسؤولة عنها حتى الآن وسط حالة تذمر بين أهالي المدينة، نتيجة وعود الأمانة بإنشاء حديقة حيوانات عوضاً عن تلك التي تم إزالتها من موقعها بجوار طريق الحرمين تقاطع طريق التحلية من أجل توسعة الطريق.

وعلى خطى ما حدث لحديقة الحيوانات، ومنذ عشر سنوات استبشر سكان مدينة جدة خيراً بعد أن بدأت أعمال تشييد “حلقة خضار” جديدة في شرق الخط السريع، إلا أنها توقفت وبشكل مفاجئ مما أثار عدة تساؤلات من سكان المدينة وتجار الخضار في الحلقة القديمة عن سبب التوقف .

(البلاد) طرحت سؤال مع معالي أمين محافظة جدة، الأستاذ صالح التركي، عن الموضوعين فقال:”هناك بالفعل حديقة حيوانات في مدينة جدة ولكنها غير مُفعلة، والعمل يجري حالياً لتفعيلها من خلال مستثمر أو عن طريق آلية تقوم بها الأمانة”.

وعن العائق وراء إنشاء موقع لحديقة الحيوانات، قال: “التكلفة هي أول عائق أمامنا وثانياً الموقع”، وفيما يخص المستثمرين من خارج البلاد، تابع قائلاً: “نحن نرحب بجميع المستثمرين.. وقد رحبت المملكة من قبل ما عدا بعض المشاريع التي حظرتها المملكة على المستثمر الأجنبي علماً بأنه إلى الآن لم يأت للأمانة أي مستثمر من خارج المملكة”.

وبالحديث عن سبب توقف مشروع “حلقة الخضار” الجديد شرق الخط السريع، أوضح التركي أنه جاري البحث في الوقت الحالي عن موقع جديد، بسبب توقف المستثمر السابق عن تكملة المشروع،” ونظراً لتغير الظروف فقد قمنا بالبحث عن موقع ثان سوف يتم الإعلان عنه في الوقت المناسب”.