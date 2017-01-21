أمين جدة وأعضاء المجلس البلدي يتفقدون مشروع الكورنيش الشمالي

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جدة – إبراهيم المدني

قام معالي أمين محافظة جدة ، د.هاني بن محمد أبوراس، وأعضاء المجلس البلدي بجولة تفقدية على أعمال تنفيذ مشروع تطورير الكورنيش الشمالي للمرحلتين الرابعة والخامسة.

واطلع أعضاء المجلس البلدي على المشروع، وما تم إنجازه، حيث بلغ ما تم إنجازه في المرحلة الرابعة نحو 58%، فيما بلغت نسبة الإنجاز في المرحلة الخامسة 50% بطول 4.5 كيلومتر.

وأكد معالي الأمين بأن هذا المشروع سيعتبر علامة فارقة في محافظة جدة، وسيوفر متنفسا عاما لسكان وزوار محافظة جدة وفق أعلى المعايير الفنية العالمية.ويمتد المشروع من ميدان النورس إلى شارع عبدالرحمن بن صفوان، بمساحة إجمالية تبلغ 329616م2،

فيما تمتد المرحلة الخامسة من شارع عبدالرحمن بن صفوان إلى شارع جابر بن الحارث وتبلغ مساحتها الإجمالية 397665م2، في حين يبلغ طول المشروع في المرحلتين 4.5 كيلومتر، وتم خلق مساحات إضافية في المشروع بمقدار 350 ألف م2، ويبلغ إجمالي مساحة المسطحات الخضراء نحو 150ألف م2،

وتشمل أعمال البنية التحتية للمنطقة: “شبكة صرف صحي، وشبكة تصريف مياه أمطار، وشبكة وخزانات ري، وشبكة مياه شرب، وشبكة كهرباء، وشبكة اتصالات”، إضافة إلى ممشى بحري سياحي بطول 4634 مترا طوليا، و3 شواطئ للسباحة يقدر إجمالي مساحتها 80 ألف متر مربع، و25 كشكا.كما تتضمن الأعمال 10 مباني حمامات عامة، 14 منطقة بلازا تحتوي كل منطقة على نافورة، و5 أبراج مراقبة للشواطئ، إضافة إلى التاكسي البحري من خلال إنشاء “مارين” مخصص للقوارب، وإنشاء ملاعب ومجسمات جمالية وجسر مشاة حديدي يربط بين الكورنيش وشارع الأمير فيصل بن فهد، ورصيف بحري لصيد الأسماك بطول 125 مترا داخل البحر، وغرفة اتصالات وتحكم تخدم كافة مراحل تطوير الكورنيش، ومواقف سيارات تتسع لنحو 1600 سيارة. المشروع قسم إلى مجموعة من المناطق للتنفيذ على التوازي والتوالي طبقا لخطة المرور المعتمدة.