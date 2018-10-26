أمين جدة يبحث التعاون مع الكهرباء

جدة- البلاد

استعرض أمين محافظة جدة الأستاذ صالح بن علي التركي، خلال زيارة له مؤخراً للإدارة العامة للشركة السعودية للكهرباء في القطاع الغربي بجدة، سبل التعاون الفعال وأهم الإنجازات والمؤشرات ومجالات التعاون بين الشركة والأمانة.

وأكد معاليه في زيارته التي استقبله خلالها رئيس القطاع الغربي للتوزيع وخدمات المشتركين المهندس عبدالسلام العمري وعدد من قيادات الشركة, ضرورة كسر جميع الحواجز التي تعوق مسيرة التنمية في محافظة جدة، والعمل جميعاً كفريق واحد لمصلحة الوطن وأهالي المحافظة، مستعرضاً بعض المشروعات والأفكار التحسينية التي سينعكس تطبيقها على تقديم خدمة متميزة للمواطنين والجهات الحكومية وغير الحكومية.

يذكر أن جولة معالي أمين محافظة جدة والوفد المرافق له، شملت كل من مركز الأحمال الإقليمي, ومحطة توليد كهرباء جنوب جدة ومشروع “الكُبري”.