أمين جدة يفتتح المرحلة الأولى من مواقف السيارات المدفوعة

شجدة – البلاد

افتتح أمين محافظة جدة الأستاذ صالح بن علي التركي أمس الجزء السادس والأخير من المرحلة الأولى لمشروع مواقف السيارات مدفوعة الأجر بمنطقة وسط جدة (شارع الأمانة) , المتضمن إنشاء أرصفة مشاة بامتداد تجاوز 4.7 كيلو متر و 452 موقفاً للسيارات.

ويأتي ذلك استكمالاً لبرنامج تطوير وتنظيم مواقف السيارات بشكل عام في كامل المحافظة، حيث تم التركيز على إنشاء أرصفة مشاة ومواقف للسيارات بالمرحلة الأولى في 38 شارعاً بمنطقة وسط جدة وبإجمالي طول بلغ 55 كيلو مترا, وقرابة 7558 موقفاً للسيارات على عدة مراحل شملت المنطقة التاريخية وسوق الجنوبية وحي الهنداوية ومنطقة الجوازات وطريق الملك خالد وطريق مكة القديم وشارعي الصحيفة و باناجة، بالإضافة إلى خمسة أجزاء من أسفل جسر طريق الملك فهد .

وتم توفير أكثر من 388 جهازاً للدفع في حين زُودت المواقف أسفل جسر طريق الملك فهد ببوابات إلكترونية وعدد 14 جهازاً للدفع الذاتي، إلى جانب تغطية كامل أجزاء الجسر بـ 165 كاميرا مربوطة بغرفة التحكم الرئيسية للمشروع.

ومن المقرر أن تبدأ الأمانة من خلال شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني بالشراكة مع القطاع الخاص خلال الأشهر القليلة القادمة بتنفيذ الأعمال الإنشائية لمبنى مواقف السيارات خلف مبنى مؤسسة النقد، حيث تم اعتماد الخرائط الهندسية والتصاميم من قبل الإدارات المعنية بالأمانة، وتقدر مساحة الأرض بـ 9554 كيلو متراً مربعاً, بينما سيحتوي المبنى على 1122 موقفاً وسيزود المبنى بأحدث التقنيات والبرمجيات التي ستسهم في توفير الوقت والحد من تنقل المركبات بحثاً عن المواقف, بالإضافة إلى التقليل من التلوث البيئي الناجم عن عوادم المركبات.

يذكر أن الأمانة من خلال شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية, تعمل على إعداد دراسة مشروع المواقف بمحافظة جدة بمشاركة القطاع الخاص لحل مشاكل المواقف بكامل أنحاء المحافظة.