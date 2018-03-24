أمين عام جامعة الدول العربية يدعو المستثمرين العرب والأفارقة للمساهمة في إعادة إعمار العراق

دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إلى تضافر الجهود بين الفاعلين الاقتصاديين في أفريقيا والعالم العربي لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، والمساهمة في إعادة إعمار العراق الذي واجه تحديات حقيقية في مكافحة الإرهاب والقضاء عليه، ما تسبب في الكثير من الخسائر في البنية التحتية.

جاء ذلك في كلمة أبو الغيط التي ألقتها نيابة عنه مديرة إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي بالجامعة العربية الدكتورة ندى العجيزي أمام الجلسة الافتتاحية لـ “مؤتمر ومعرض الاستثمار العربي الأفريقي في ظل التنمية الشاملة المستدامة” الذي بدأت أعماله اليوم، وينظمه اتحاد المستثمرات العرب بالتعاون مع الجامعة العربية .

وقال الأمين العام للجامعة العربية إن “حضور العديد من المسؤولين عن ملف الاستثمار في العراق ومشاركتهم بالمؤتمر، يشكّل فرصة للوقوف على التسهيلات والامتيازات التي تقدمها العراق للمستثمرين العرب والأفارقة في هذا الإطار”، مشيرًا إلى أهمية الدور الذي يؤديه قطاع الاستثمار في إعادة إعمار العراق ودعم تطلعات شعبه.

وحث أبو الغيط المستثمرين العرب والأفارقة على دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، للمساهمة في زيادة العائد من حجم الصادرات والدخل القومي، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة، مشددًا على أهمية تعزيز التعاون العربي الأفريقي، وأهمية إشراك القطاع الخاص في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز مكانته كشريك استراتيجي، فضلاً عن دور التكتلات الاقتصادية الإقليمية في دعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.