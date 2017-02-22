أمين مجمع الفقه الإسلامي يلتقى الوفد الروسي

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جدة- واس

استقبل معالي أمين مجمع الفقه الإسلامي الدولي، الدكتور عبدالسلام العبادي، أمس الأول، بمقر المجمع بجدة فضيلة النائب الأول لرئيس مجلس شورى المفتين لروسيا والإدارة الدينية لمسلمي روسيا الإتحادية روشان عباس، ومدير إدارة العلاقات الدولية في المجلس إيلدار علييف، والوفد المرافق.

وبحث خلال اللقاء سبل التعاون بين مجمع الفقه الإسلامي الدولي والإدارات الدينية في روسيا الإتحادية وخاصة في إعداد المفتين والأئمة والخطباء، وعمل مؤسسات الفتوى في الاتحاد الروسي، وأوضاع المسلمين في روسيا.