أمين محافظة جدة يزور جامعة الأعمال والتكنولوجيا

جدة- عبدالهادي المالكي

شهدت جامعة الأعمال والتكنولوجيا UBT صباح أمس الاثنين زيارة أمين جدة معالي الأستاذ صالح بن علي التركي ضمن مبادرات أمانة جدة لدعم القطاعات التعليمية وزيادة حجم الشراكة مع الجامعات وزيادة حيوية القطاع وتفاعله مع استراتيجية الأمانة لتحقيق التكامل وخلق بيئة جاذبة تدعم الإبداع والأفكار الحديثة وكان في استقباله رئيس مجلس أمناء الجامعة الدكتور عبدالله بن صادق دحلان ومدير الجامعة الأستاذ الدكتور أسامة احمد جنيدي وكان ضمن الوفد المرافق لمعالي الأمين رئيسة بلدية ذهبان شذى المهنا.

وأطلع معالي الأمين على العديد من البرامج التي تقدمها الجامعة والتقى عمداء الكليات ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس كما تجول في كلية الهندسة واطلع على أهم الإنجازات والخدمات التي تقدمها الكلية لطلابها بالإضافة إلى بعض المشاريع التي نفذتها وقام الأمين بزيارة مكتبة الجامعة والتي تعمل على العديد من المبادرات وتضم مطبعة خاصة بطباعة وتصميم كل مايتعلق بالجامعة تم تجول في كلية الإعلانات التي تحوي العديد من الأقسام والمجهزة بكل ما يحتاجه الطلاب بالإضافة إلى الاستديوهات الضخمة المسموعة والمرئية كما تجول في معهد اللغة الإنجليزية وبعض المرافق.

واجتمع معالي الأمين مع منسوبي الجامعة مبدياً سعادته بما شاهده من إمكانيات كبيرة وقال بأن أي صرح ينتج طلبة متميزين يغطون وظائف القطاع الخاص يعد عملاً جيداً ومميزاً يتوجب على الأمانة دعم كل هذا التوجه ونحن كأولوية اقتصادية نعتقد أن مدينة جدة بعد الصحة والسياحة يعد التعليم جزءاً أساسياً في تقدم وتطور العمل في الوقت الذي تضم فيه جدة أكثر من جامعة ودورنا مهم في دعمهم مما يجعل المملكة وجدة تحديداً بيئة جاذبة لاستثمارات أخرى خارجية تحقيقاً للأهداف الاقتصادية التي تسعى لها المملكة غير أنه مطلب اجتماعي وتعليمي.

وأشار معالي الأمين إلى أن أمانة جدة تعمل على هوية جدة العمرانية من خلال ٢٤ شهراً وتنطلق الورشة الأولى بتوجيه من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، حيث تقوم الأمانة اليوم بمراقبة كافة المكاتب الهندسية وتأهيلهم على الكفاءة والجودة العالية وهذا يفتح المجال إلى الشباب للعمل في هذا القطاع.

وفِي سياق متصل أعلن الدكتور عبد الله دحلان رئيس مجلس أمناء الجامعة تدشين قاعة الشيخ صالح التركي بالإضافة إلى تخصيص منح دراسية خاصة لأمانة جدة في جامعة الأعمال والتكنولوجيا تبلغ قيمتها الإجمالية مليون ريال.

وفي تصريح لـ(البلاد) قال الدكتور عبدالله دحلان إن زيارة أمين محافظة جدة هي الأولى منذ عشرين عاماً حيث إنه أول أمين يقوم بزيارة الجامعة وقد قمنا بفتح شراكات مع الأمانة عن طريق منح دراسية لمنوسبيها والجامعة استطاعت تخريج أربعة آلاف خريج يعملون في القطاع الخاص فنحن نقدم لهم النموذج المتميز من الخريج حسب احتياجات سوق العمل وجميع التخصصات الهندسية على اتم الاستعداد لتقديم المشورة والكفاءات ولا سيما أن على رأسهم مدير الجامعة أستاذ دكتور في الهندسة المعمارية وتخطيط المدن مما يجعلنا نقدم الاستشارة مجانا لأمانة جدة وخاصة فيما يخص التاريخية التي يولي اهتمامه بها أمير المنطقة والجامعة تشارك في جميع المعارض سواء داخل منطقة مكة المكرمة أو خارجها وفي جميع الفعاليات والآن سوف يكون لها دور في إقامة مؤتمر اللغة العربية الذي تبناه النادي الأدبي بجدة”.

وأشار الأستاذ الدكتور أسامة أحمد جنيدي أن زيارة معالي الأمين من أهم المبادرات التي تعطي للجامعة دافعاً حقيقياً وعمقاً يتواكب مع رؤية المملكة 20 30