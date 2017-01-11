أمين نجران المُكلف يتفقد مشروع السيول

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نجران – البلاد

تفقد أمين منطقة نجران المكلف المهندس علي آل حرفش، مشروع درء أخطار السيول، وتصريف مياه الأمطار بطريق الأمير نايف بن عبدالعزيز، مطلعاً على سير العمل، وما تحقق من إنجازات طوال الفترة الماضية والمراحل الجاري تنفيذها حالياً.

وأكد آل حرفش ضرورة الاهتمام بالمشروعات التي تشهدها المنطقة، والعمل على سرعة إنجازها؛ وفق المواصفات التي أعدت من أجلها، مشدداً على المقاولين المنفذين والمتعهدين بالالتزام بالخطة الزمنية، وتطبيق الجودة في كل الأعمال وتحسين السلامة أثناء العمل،

لافتًا إلى أن المشروع يعد واحداً من أهم المشروعات بعد الانتهاء من تنفيذه، حيث سيسهم – بإذن الله – في تصريف مياه الأمطار، ودرء أخطار السيول ومواكبة النمو العمراني .وأبان مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام، المتحدث الرسمي عبدالله آل فاضل، أن ما تم انجازه من المشروع 45%، وذلك ضمن الاهتمام الذي توليه الأمانة في سرعة إنجاز مشروعات تصريف السيول،

حيث أنهت مؤخراً عدداً من المشروعات، إضافة إلى المشروعات الجاري تنفيذها، التي ما زالت تحت الدراسة تمهيداً لطرحها، وتسعى من خلالها إلى تطوير مستوى الخدمات التي تقدمها للمواطنين عبر إستراتيجية مدروسة لتطوير البنية التحتية والمشروعات التنموية .