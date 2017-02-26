أمين نجران يتفقد المشروعات الجاري تنفيذها

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نجران – البلاد

تفقد أمين منطقة نجران المهندس فارس الشفق عدداً من المشروعات البلدية الجاري تنفيذها داخل مدينة نجران، شملت مشروع سوق الفواكه والخضار بحي الفيصلية، ومشروع درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار بحي الأملاح، وطريق الأمير نايف، وحي الموفجة، كما تفقد مشروع تأهيل حي أبا السعود الوسط التاريخي المحيط بقصر الإمارة، ومشروع درء أخطار السيول بحي الحصين.

وأوضح مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي عبدالله آل فاضل، أن الجولة تأتي للوقوف على وضع هذه المشروعات ميدانياً، والاطلاع على سير العمل ونسبة الإنجاز والمراحل المتبقية للانتهاء منها، وتذليل كافة العقبات التي قد تواجه سير العمل، مشيراً إلى أن الأمانة تولي مشروعات السيول عناية كبرى حيث أنجزت مؤخراً العديد من المشروعات، إضافة إلى المشروعات الجاري تنفيذها والتي ما زالت تحت الدراسة تمهيداً لطرحها وترسيتها.