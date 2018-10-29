أمين نجران يتفقد المشروعات والمرافق البلدية

نجران- البلاد

تفقد أمين منطقة نجران المكلف المهندس حمد بن حسين عيبان أمس الأول عدداً من المشروعات والمرافق البلدية، بهدف الوقوف على سير العمل ونسب الإنجاز والاطلاع على الخدمات المقدمة.

وأوضح المتحدث الرسمي بالأمانة عبدالله ناصر آل فاضل، أن الجولة بدأت بالوقوف على مشروع السفلتة بحي نواف، واطلع على مستوى التنفيذ، ووجه بمراعاة المناسيب الطولية عند تنفيذ الأعمال، لتجنب تجمع المياه عند هطول الأمطار.

وأفاد أن الجولة شملت الوقوف على أعمال السفلتة بالشارع الرابط بين طريق الملك عبدالعزيز وطريق الملك فهد، والأعمال الجاري تنفيذها بدوار قصر المصمك بطريق الملك عبدالعزيز شرق المدينة، وأعمال الردميات بحي شرق المطار “أ”، وسوق الأعلاف بحي صهبان.

ووجه آل عيبان في نهاية الجولة باستكمال الأعمال المتبقية ومضاعفة الجهود وإنجاز الأعمال وفق المواصفات الفنية والجدول الزمني لكل مشروع.