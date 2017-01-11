“أبا الخيل” يتفاعل مع فيديو “تعذيب الطفلة” ويطالب الأم بالتواصل

شارك عبر واتساب

تفاعلت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من صاحبة حساب “أم تريد بنتها بحضنها” على تويتر، وطالبتها التواصل معها للتأكد من صحة قضيتها.

وكانت صاحبة الحساب قد غردت عبر هاشتاق “إن زوجها أخد منها طفلتها التي تبلغ من العمر شهرين، ويقوم بتعذيبها – على حد قولها، ونشرت مقاطع فيديو تظهر ذلك”.

وتداول المغردون مقطع الفديو الذي نشرته الأم برفقة صور تُظهر تعذيب الرضيعة ومطالبات بإنقاذها ومحاسبة المعتدي عليها

وهز الفيديو الذي انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي مشاعر المتابعين

حيث عبروا عن غضبهم الشديد وطالبوا بسرعة انقاذ الطفلة والقبض على الأب

فيما سارعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بطلب تفاصيل عن الواقعة.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الإجتماعية خالد أبا الخيل، اليوم في تغريدة على حسابه بـ”تويتر”:

“طلبنا من صاحبة الحساب التواصل معنا للتأكد من صحة وتفاصيل الحالة، وستتخذ الوزارة الإجراءات النظامية إذا ثبت صحة ذلك”.