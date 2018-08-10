أنتم قدّها .. ارفعوا رأسنا

جدة – محمد صالح

يواجه منتخبنا لكرة القدم لذوي الاحتياجات الخاصة نظيره منتخب بولندا اليوم (الجمعة) ضمن مباريات المجموعة الثانية في نهائيات كأس العالم على ارض ملعب سانر ادسفالن في تمام الساعة7.30 مساءً بتوقيت السعودية، ويسبقها مباراة منتخبي اليابان وروسيا.

وسيدخل المنتخب السعودي المباراة من أجل المحافظة على صدارة المجموعة بعد أن ضمن التأهل لنصف النهائي مع منتخب بولندا، ويتصدر الأخضر المجموعة الثانية بفارق الأهداف عن منتخب بولندا، حيث يملك ست نقاط من فوزه على منتخب روسيا (5-1)، و منتخب اليابان (1-0)، فيما يخص المنتخب البولندي فقد حقق الفوز منتخب اليابان (2-1)، وعلى منتخب روسيا (4-2).

وعلى صعيد التدريبات أجرى الدكتور عبدالعزيز الخالد مدرب المنتخب السعودي حصة تدريبية أمس (الخميس) على ضفاف نهر كلارائالفين على ساحل فانرِن الشمالي بدأها باجتماع فني مع اللاعبين طالبهم بالتركيز وتصحيح بعض الأخطاء الفنية التي وقعت في مباراة اليابان،

وركز الخالد على مناطق القوة والضعف لدى منتخب بولندا وطالب اللاعبين بالاعتماد على لعب من لمسة واحدة والارتداد السريع وتوزيع الهجمات عن طريق الاطراف والعمق، وبعد ذلك أجري مران استرجاعي للاعبين، ومن المتوقع أن يجرى الخالد تغيرات بتشكيلة بزج باللاعب نمر غزواني منذ بداية المباراة بدلاً من يوسف الرشيدي، ففي حراسة المرمي علي عاقلي والدفاع يحي مجرشي وليد صالح وبداح الدوسري نمر غزواني والوسط ماجد محمد ووليد شراحيلي و فؤاد كعبي وعبدالله الدوسري وعبدالله آدم وأحمد بوهلال.

من جانب آخر أشار مهاجم المنتخب السعودي لكرة القدم عبدالله أدم بانهم جاهزين للمباراة أمام منتخب بولندا، وقال: استعدينا بشكل جيد لهذه المباراة الهامة وسندخل المباراة من أجل تحقيق الفوز للمحافظة على صدارة المجموعة، مبيناً بأن المنتخب البولندي منتخب قوي وهو بطل أوروبا، كما أنه يملك لاعبين مستوياتهم مميزة لكن ثقتي كبيرة في زملائي اللاعبين لكي يظهروا بشكل مميز ويحققون الفوز.

فيما أكد المشرف العام على المنتخب علي الغامدي أن الأخضر السعودي قادر بحول الله على تحقيق الفوز على بولندا في مونديال السويد، وأضاف الغامدي: هدفنا مواصلة الانتصارات والتربع على صدارة المجموعة ونحن عازمين على مواصلة المشوار في هذا المحفل العالمي والعودة بالكأس, مؤكدا بان المنتخب السعودي سيدخل المباراة أمام بولندا بكل عزيمة واصرار من أجل الظفر بنقاط المباراة.