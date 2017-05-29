أنجوس ومدرب بيروزي مرشحان لتدريب الاتفاق

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الدمام- البلاد

كشفت مصادر عن دخول المدرب البرازيلي أنجوس، ضمن قائمة المرشحين لتدريب نادي الاتفاق في الموسم الجديد؛ لمعرفته الكبيرة بالكرة السعودية، من خلال تدريبه المنتخب، وأكثر من ناد سعودي، وكشف مصدر اتفاقي إلى أن المفاوضات مع أنجوس، لم تتخذ طابع الجدية والرسمية حتى الآن، وإن كان المدرب قد بين أنه تلقى أكثر من عرض من أندية سعودية، وأنه يقوم بدراستها، فيما أكدت المصادر أن مسئول اتفاقي سيغادر للدوحة خلال اليومين المقبلين، لعقد جلسة مفاوضات مع المدرب الكرواتي برانكو مدرب فريق بيروزي الإيراني، الذي يواجه فريقه لخويا القطري في البطولةالآسيوية، وإن كان الاتفاق معه، قد يبدو صعباً لتحديد الاتفاق مبلغ 1.5 مليون دولار للتعاقد مع جهاز فني، فيما يضم الجهاز الفني لبرانكو عددا كبيرا من المساعدين.