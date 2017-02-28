أنجوس يركز على اللياقة استعدادًا للتعاون

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الدمام-حمودالزهراني

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية تدريباته أمس بقيادة المدير الفني للفريق البرازيلي هيليو دوس أنجوس على حصتين صباحية ومسائية،

حيث أدى الحصة الصباحية في النادي الصحي، وصالة الحديد لتقوية العضلات، ولرفع المعدل اللياقي لدى اللاعبين، واحتوت التدريبات المسائية على الإحماء، والإطالات مع مدرب اللياقة جيرمي رودريجو، تلى ذلك تدريبات على جمل تكتيكية، و تكنيكية بقيادة البرازيلي أنجوس،

واختتم التدريب بمناورة ودية، طبق من خلالها السيد أنجوس الجمل التكتيكية، استعداداً لملاقاة التعاون في القصيم يوم السبت القادم، ضمن مباريات الجولة العشرين من دوري جميل، كما اجتمع المدير الفني السيد أنجوس مع اللاعبين قبل بداية التدريب، وذلك على الملعب الرئيسي بالنادي.