أنقرة: إغلاق قاعدة إنجرليك غير مطروح حاليا

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نيويورك- وكالات

نفى وزير الخارجية التركية مولود جاويش أوغلو، وجود أي فكرة لإغلاق قاعدة “إنجرليك” الجوية بولاية أضنة جنوب البلاد، على أجندات الحكومة في الوقت الراهن.

جاء ذلك في تصريحاته للصحفيين عقب لقائه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في مدينة نيويورك، لبحث المسألة القبرصية، “إغلاق قاعدة إنجرليك، غير مطروح على أجنداتنا في الوضع الراهن، إلا أنه أيضا لا معنى لوجود دول هناك (في إنجرليك) لا تقدم الدعم في محاربة داعش، وهي جاءت لهذا الغرض”.

وأشار وزير الخارجية التركي إلى وجود عدة دول من حلف شمال الأطلسي (الناتو) في إنجرليك، ودول أخرى من خارج الحلف، شكلت تحالفا دوليا لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي.

هذا وكان نائب رئيس الوزراء التركي فيسي كايناك قد صرح الخميس بأن مسألة استخدام قاعدة إنجرليك الجوية، من قبل حلف شمال الأطلسي وقوات التحالف الدولي، كانت على جدول أعمال الحكومة التركية للبحث، ما يعكس إحباط أنقرة من عدم وجود دعم دولي لعملياتها في سوريا.

إلى ذلك أعلن التحالف الدولي عن استعداده لدعم “درع الفرات”، حيث أعلن ذلك المتحدث باسم التحالف، جون دوريان، إلا انه لم يقدم أي تفاصيل حول نوع الدعم الذي عرضه التحالف على تركيا.

يذكر أن القوات التركية توغلت ضمن إطار عملية “درع الفرات” العسكرية شمال سوريا في أغسطس/آب لإبعاد مسلحي تنظيم “داعش” عن حدودها الجنوبية ومنع المقاتلين الأكراد من السيطرة على تلك الأراضي، علما أن الولايات المتحدة تدعم بعض الجماعات الكردية.

ويخوض الجيش التركي، منذ أسابيع، إلى جانب فصائل سورية مسلحة تقاتل تحت راية “الجيش السوري الحر”، معارك شرسة في مدينة الباب الواقعة شمال سوريا لطرد عناصر “داعش” منها.