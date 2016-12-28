(أهالينا) مظلة اجتماعية لـ 400 مسنّة بالشرقية

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الدمام-حمودالزهراني

شاركت 70 سيدة مسنة من نادي “كبيرات السن” بالمنطقة الشرقية على شاطئ العزيزية بالخبر ببرنامج اجتماعي، تضمن العديد من الفعاليات الترفيهية والصحية والتثقيفية التي تتناسب مع المستهدفات واحتياجاتهم بهذه المرحلة العمرية، بالتعاون مع عدة جهات حكومية ، وجاءت هذه الاحتفالية التي تنظمها جمعية ود الخيرية للتكافل والتنمية الأسرية بالخبر بمشاركة نخبة من المختصات في الرعاية الاجتماعية؛ بهدف دمج المسنات بالحياة المجتمعية ومساعدتهن في التغلب على الصعوبات والاشكاليات التي تواجههن في مختلف المجالات .

وأوضحت رئيسة جمعية “ود” الخيرية الأستاذة نعيمة الزامل أن نادي “أهالينا” لكبيرات السن يضم مايقارب 400 سيدة فوق 60 عاما داخل الأحياء التي ترعاها الجمعية، ويصل عدد أسرها إلى 2400 أسرة بحاجة لتوفير خدمات كثيرة تنقصهم بمختلف المجالات الحياتية ، مبينة أن الضغوط النفسية والشعور بالوحدة وبعض الإشكاليات الصحية هي أبرز التحديات التي يهدف النادي إلى التغلب عليها، وجاءت في معظمها نتيجة الظروف الاقتصادية والأسرية الصعبة المحيطة بهم، في الوقت الذي أشادت بالدعم الكبير الذي يقدمه سمو أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف، وسمو حرمه الأميرة عبير بنت فيصل لكافة البرامج والمشاريع الخيرية للجمعية التي تهدف لرعاية الأسر وتوفير بيئة اجتماعية متميزة لهم .

وأكدت رئيسة قسم التوعية البيئية والصحية بالجمعية الأستاذة ابتسام الشيخ، أن إقامة هذه الاحتفالية والبرنامج الاجتماعي لكبيرات السن تضمن رعاية شاملة لهذه الفئة الغالية في جوانب متنوعة ترفيهية وصحية وتثقيفية في إحدى الشاليهات بشاطئ العزيزية بالخبر ، مشيرة إلى إستفادة 70 سيدة من الفعاليات التي تضمنت محاضرة عن أمراض العيون وفحص السكر والضغط وبعض المسابقات الترفيهية والهدايا؛ حيث تم الكشف عن مايقارب 80 % من المسنات يعانين من أمراض الضغط والسكر .