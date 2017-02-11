العدد 21842 11 فبراير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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أهالي أحد المسارحة يشيعون شهيد الواجب

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أهالي أحد المسارحة يشيعون شهيد الواجب
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أحد المسارحة – واس

شيع أهالي محافظة أحد المسارحة بمنطقة جازان ، جثمان العريف محمد بن موسى حسن محزري ، الذي استشهد خلال تأديته واجب الدفاع عن الدين والوطن في الحد الجنوبي.

وتقدم المصلون ، بجامع قرية الجعدية ، محافظ أحد المسارحة عبدالله بن محمد الريثي وقائد حرس الحدود بمنطقة جازان اللواء محيا بن عطا الله العتيبي.

ونقل الريثي والعتيبي ، تعازي ومواساة القيادة الرشيدة وتعازي أمير منطقة جازان لذوي الشهيد ، داعين الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته.

من جانبهم ، ثمن ذوو الشهيد محزري ، تعازي القيادة الرشيدة ومواساتهم ، مؤكدين فخرهم واعتزازهم بما قدمه ابنهم من تضحية وبطولة فداء لهذا الوطن ودفاعاً عن مقدساته.

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التصنيف: محليات

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