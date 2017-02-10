أهالي العاصمة المقدسة يتفاعلون مع حملة القدوة والانتماء

شارك عبر واتساب

مكة المكرمة – أحمد الأحمدي

نظمت إدارة الدوريات الأمنية في العاصمة المقدسة حملة توعوية تثقيفية, وذلك انطلاقا من مبادرة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة (كيف نكون قدوة) وتعزيزا للشراكة المجتمعية ودعما للتوعية الأمنية لبناء مجتمع آمن مستقر.ودشن الحملة مدير شرطة العاصمة المقدسة العميد محمد العمري،

كما افتتح المعرض التوعوي المصاحب للحملة تحت شعار “عن الحدود بدمائنا نذود” .وقال مدير إدارة الدوريات الأمنية في العاصمة المقدسة العقيد محمد السهيمي: سعت الإدارة العامة لدوريات الأمن ممثلة في إدارة دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة في إطلاق حملة كيف نكون قدوة ومعرضا تفاعليا يستهدف كافة شرائح المجتمع من المواطنين والمقيمين رجالا ونساء وأطفالا،

حيث يقدم من خلال المعرض التفاعلي رسائل توعوية أمنية تتناول مفهوم كيف نكون قدوة في مجتمعنا والانتماء والولاء لهذا الوطن الشامخ والدور التفاعلي مع جنودنا البواسل على الحدود وتعزيز ثقة أفراد المجتمع بدور الأجهزة الأمنية”،

وأفاد العقيد السهيمي أن المعرض المصاحب للحملة يستعرض مراحل تطور عمل الدوريات الأمنية وأجهزتها الحديثة التي وفرتها حكومة المملكة لرجل الأمن مقدما شكره وتقديره نيابة عن مدير الإدارة العامة لدوريات الأمن اللواء مظلي صالح بن عبدالله الصالح، لمدير شرطة المنطقة ولمدير شرطة العاصمة المقدسة على حضوره وتدشينه الحملة والمعرض المصاحب لها.