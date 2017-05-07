أهالي جزيرتي الفشت وبكلان اليمنيتين يستقبلون بالفرح مساعدات مركز الملك سلمان للإغاثة

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استقبل أهالي جزيرتي الفشت وبكلان بمحافظة حجة اليمنيتين القريبتين من سواحل ميدي , المساعدات الإنسانية المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة بالسعادة والسرور.

معربين عن شكرهم الجزيل للمملكة ممثلة بالمركز لهذه اللفتة الكريمة، التي تأتي في ظل تردي الأوضاع الإنسانية وصعوبتها في اليمن.

جراء زرع المليشيات الانقلابية لآلاف الألغام البحرية في السواحل اليمنية.

ما أدى إلى تدهور حياتهم المعيشية وحرمانهم من ممارسة مهنتهم الوحيدة وهي صيد الأسماك.

فأصبحوا محاصرين ولم يتمكنوا من الخروج.

وتمكن فريق المركز من دخول الجزيرتين ونقل المساعدات الإغاثية والإنسانية من شواطئ ميدي إلى سواحل الجرز لإغاثة السكان.

رغم ما يحيط بهما من مخاطر الألغام, وبدأ المركز بالمرحلة الأولى من مشروعه الجديد الذي يمتد قرابة 16 شهرًا .

بتوزيع الاحتياجات الضرورية من المواد الغذائية والإيوائية والخيام الكبيرة، والأدوية، والمستلزمات الطبية، ومولدات الكهرباء، وخزانات المياه الصالحة للشرب، والتمور.