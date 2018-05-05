أهالي قادسية تبوك يشكون ضعف خدمات الاتصالات

تبوك- طارق الجهني

يعيش أهالي حي القادسية في مدينة تبوك معاناة حقيقية، فكلما أرادوا إجراء اتصال هاتفي أو استخدام شبكة حزام البيانات للإنترنت، يتنقلون بين أفنية منازلهم أو سطوحها في أحيان كثيرة للبحث عن الشبكة، مشيرين إلى أنهم يعيشون في عزلة تامة عن العالم على حد تعبيرهم.

وقال ذياب الجهني، وخالد الزرفاني من سكان الحي: إن حيهم خارج تغطية شبكات الاتصالات، وأنهم يعيشون في عزلة عن العالم ويجدون صعوبة بالغة في إجراء الاتصالات الهاتفية واستخدام شبكة الإنترنت مشيرين إلى أن خدمات الهاتف والاتصالات باتت من الخدمات الأساسية، التي يحتاجها أي فرد خاصة في حالات الطوارئ، لا قدر الله”.

وقال أحمد الدولاني: إن بعض شركات الاتصالات حسنت من خدمة شبكاتها في حيهم، إلا أنها لا ترقى لتطلعاتهم، مناشدا الشركات والجهات ذات العلاقة لسرعة العمل على تحسين مستوى الخدمة المقدمة، خاصة وأن المبالغ التي تتلقاها مبالغ باهظة مقارنة بالكثير من دول العالم.

من جهة أخرى، كشف مصدر لـ(لبلاد) “فضل عدم ذكر اسمه”، أن ” المنطقة المذكورة مستهدفة في تحسين الخدمة، وأنه جاري تقوية أبراج الاتصالات فيها، كما تعمل الشركة ضمن خطة شاملة لتطوير الخدمة المقدمة للمستفيدين.