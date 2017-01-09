أهم أحداث 2016م تجذب متابعي تويتر.. جولة الملك الخليجية وتدشين مشاريع عملاقة بالمنطقة الشرقية

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مع نهاية عام 2016 دشن مغردون على موقع التواصل الاجتماعي تويتر وسم “#أفضل_حدث_تابعته_في٢٠١٦” للتذكير بأهم الأحداث التي أثرت في العالم خلال العام الماضي .

وعدد المشاركون عبر الوسم أهم الأحداث التي أحدثت ضجة في المجتمع، والتي كان منها انقلاب تركيا، وقتل السفير الروسي، وغيرها من الأحداث المؤثرة .

كتب SAAD [email protected] أفضل حدث مر عليه في 2016، هو فشل انقلاب تركيا بمكالمة سكايب من أردوغان “#أفضل_حدث_تابعته_في٢٠١٦ فشل الانقلاب بتركيا بعد مكالمة أردوغان للشعب عبر السكايب .. حدث لن ينسى

وأيده رائــد الغامدي [email protected] _raed بأن فشل الانقلاب التركي كان الأهم “#أفضل_حدث_تابعته_في٢٠١٦ فشل الانقلاب العسكري في #تركيا”

وقال مُحَمَّد: إن أفضل حدث زيارة خادم الحرمين إلى الكويت “#أفضل_حدث_تابعته_في٢٠١٦ زيارة الملك #سلمان لدولة #الكويت”.

وقال وائل [email protected] :إن الأحداث الأفضل بالنسبة له كانت رياضية كتعيين زيدان مدرب “#أفضل_حدث_تابعته_في٢٠١٦ اليورو و الشامبيونز وتعيين زيدان مدرب مافيه أجمل من كذا”.

ورأى عبدالله الحربي أن حرائق اسرائيل كانت الأفضل بالنسبة له “الأمن والأمان والصحة والعافية، اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولاننسى حرائق اسرائيل، وإن شاء الله بداية ٢٠١٧هلاك بشار يا رب. #أفضل_حدث_تابعته_في٢٠١٦ “.

وأضاف [email protected] : قتل السفير الروسي كان الأهم “#أفضل_حدث_تابعته_في٢٠١٦قتل السفير الروسي “.