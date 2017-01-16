أهم إنجازات أوباما في عين عاصفة ترامب

شارك عبر واتساب

واشنطن- وكالات

أقر مجلس النواب الأمريكي خطوة جديدة نحو إلغاء قانون إصلاح نظام التأمين الصحي “أوباماكير”، الذي يعتبر أهم إنجازات الرئيس المنتهية ولايته باراك أوباما، حيث صوت على مقترح للموازنة بأكثرية 227 صوتا مقابل 198، ما يؤمن للجمهوريين الذين يسيطرون على مجلسي النواب والشيوخ إطار عمل يمكنهم من إلغاء نظام الرعاية الصحية المعروف باسم “أوباماكير”.

وقبل أسبوع واحد فقط من تولي الرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترامب مهامه، يبدو من الملح الآن أن يقدم حزبه بديلا لهذا النظام، بينما يحذر الديمقراطيون من نتائج كارثية في حال تسرع الجمهوريون في قراراتهم.

وقبيل بدء التصويت، قال النائب الجمهوري أوهايو بيل جونسون: “هذا القرار يشكل (…) طلقة البداية لإلغاء أوباماكير”.

وكان مجلس الشيوخ أقر الخميس اقتراح الموازنة دون أن يحظى بدعم من قبل الديمقراطيين كما حدث تماما عند التصويت عليه في مجلس النواب، في مؤشر إلى النزاع الحاد المقبل بين الحزبين.

ويؤمن القرار للجمهوريين أداة قوية تسمى “التسوية”، وهي عملية تشريعية تسمح بتمرير إلغاء القانون في مجلس الشيوخ المكون من مئة عضو بأغلبية بسيطة بدلا من ستين صوتا، وتمنع إجراءات تعطيل من قبل الديمقراطيين.

وكان إلغاء النظام الصحي “أوباماكير” أحد العناوين الأساسية لحملة ترامب الانتخابية. وقال الرئيس المنتخب في تغريدة: إن “نظام الرعاية الصحية الباهظ الكلفة، سيصبح قريبا جزءا من التاريخ”.