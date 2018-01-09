أهم التطبيقات لمحبي رياضة الجري في 2018!

لا شك أن ممارسة الرياضة تعد أهم شيء يبدأ به الإنسان يومه، حتى يتمتع بالنشاط الكامل طول يومه.

وتعد رياضة الجري أسهل أنواع الرياضة والتي يستطيع أي شخص أن يقوم بها في أي وقت دون الحاجة للذهاب إلى النوادي.



لذلك يمكنك التمتع بممارسة رياضتك المُفضلة بمساعدة هاتفك الذكي وذلك من خلال تطبيق من تطبيقات الجري.

فتطبيقات رياضة الجري ستساعدك في حساب المسافة التي ستجريها.

بالإضافة إلى حساب عدد السعرات الحرارية التي ستحرقها، لذلك سَنُقدم لكم قائمة بها أهم تطبيقات الخاصة برياضة الجري.

تطبيق MapMyRun

يساعدك تطبيق MapMyRun في تحديد الطرق والأماكن المناسبة لممارسة رياضة الجري.

بالغضافة إلى تسجيل سرعتك في الجري وعدد الخطوات في الدقيقة، وشدة القوة التي تضرب بها على الأرض بقدمك وغيره.

يوفر التطبيق النتائج والتحليل النهائي للجري بعد الإنتهاء صوتيًا لتستطيع مركزًا على طريقك.

ويمكنك استخدام التطبيق لإنشاء طريقك الخاص للجري أو استخدام طريق إنشأه شخص أخر.

بالإضافة إلى إمكانية تشغيل الموسيقى للاستمتاع بوقتك وخاصية المدرب الخاص وأداة مراقبة معدل ضربات القلب.

التطبيق متوفر لمستخدمي هواتف العاملة بنظام تشغيل الأندرويد وiOS.

تطبيق Strava

يساعدك هذا التطبيق في معرفة معدل دقات القلب والمسافة التي قطعتها أثناء عملية الجري وتحليل كامل لأدائك.

بالإضافة إلى أنه يجعلك على صلة مع مجموعة خاصة من الرياضيين المحترفين والتي سترشدك أكثر بما يناسبك.

يوفر التطبيق إمكانية تتبع مسارك عند الجري وتسجيل كل النشاطات الخاصة بك عند قيامك بالجري.

يتيح التطبيق إمكانية مقارنة أداءك الحالي مع أداءك السابق في الجري.

كذلك يمكنك مقارنة أداءك مع أداء المستخدمين الآخرين للتطبيق للتعرف على مستوى أداءك.

يوفر التطبيق إمكانية وضع أهداف معينة للوصول لها مثل قطع مسافة معينة بفترة زمنية معينة.

مع هذا التطبيق يمكنك اكتشاف أماكن جديدة لتمارس الجري فيها وذلك من خلال نظام الـ GPS في هاتفك الذكي.

التطبيق متوفر لمستخدمي هواتف العاملة بنظام تشغيل الأندرويد وiOS .