أوباما: تراجع فرص اتفاق سلام إسرائيلي فلسطيني يقوم على حل الدولتين

شارك عبر واتساب

عبر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته باراك أوباما يوم الأربعاء:

عن قلقه إزاء تراجع فرص حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

بسبب زيادة النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية.

وأبلغ أوباما مؤتمرا صحفيا أن إدارته لم تستخدم حق النقض (الفيتو) .

ضد مشروع قرار أقرته الأمم المتحدة في الآونة الأخيرة بشأن المستوطنات الإسرائيلية .

لأنها شعرت أن حل الدولتين هو الخيار الوحيد للسلام.

وأضاف أوباما في آخر مؤتمر صحفي له كرئيس:

“هدف مشروع القرار كان ببساطة القول إن ..نمو المستوطنات يوجد واقعا على الأرض سيجعل حل الدولتين مستحيلا على نحو متزايد.

كان من المهم بالنسبة لنا أن نبعث بإشارة ونطلق دعوة تحذير من أن هذه اللحظة ربما تمر