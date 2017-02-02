أوباما يكسر قاعدة النقد.. وغراهام ينصح ترامب

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واشنطن- وكالات

انتقد الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، قرار الرئيس الحالي، دونالد ترامب، بمنع دخول مواطني 7 دول إسلامية هي إيران والعراق وسوريا واليمن وليبيا والسودان والصومال إلى الولايات المتحدة، ووقف برنامج استقبال اللاجئين.

وقال أوباما في بيان نشره المتحدث باسمه، كيفن لويس: “الرئيس يعارض بشكل أساسي مفهوم التمييز ضد أشخاص بناءً على معتقداتهم أو أديانهم،” وأضاف أن أوباما يشعر بأن الأشخاص الذين يشاركون في الاحتجاجات الحاشدة ضد قرار ترامب يمثلون “ما يُتوقع أن يحدث عندما تهدد القيم الأمريكية.

وهذه هي المرة الأولى التي ينتقد فيها أوباما، الذي رحل عن البيت الأبيض قبل 10 أيام، الرئيس الحالي، ويكسر القاعدة غير المكتوبة بامتناع الرؤساء السابقين عن انتقاد محتل البيت الأبيض الحالي بل هو أيضاً أول تصريح للرئيس السابق منذ مغادرته البيت الأبيض.

من جهة أخرى وجه السيناتور الأمريكي، ليندسي غراهام، رسالة إلى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، نصحه فيها قائلا إنه بحاجة إلى المسلمين في صفه، وذلك على خلفية قرار ترامب بحظر دخول مواطنين من سبعة دول ذات غالبية سكانية إسلامية.

جاء ذلك في مقابلة لغراهام مع قناة WHNS المتعاونة مع CNN حيث قال: “لا أحاول بدء حرب عالمية ثالثة، أنا أحاول كسب الحرب التي نحن فيها الآن، شهدنا ثماني سنوات مع باراك أوباما الذي لم يعلم كيف يهزم التطرف الإسلامي.”

وتابع قائلا: “دونالد إذا كنت تريد الفوز بهذه المعركة (ضد التطرف الإسلامي) أنت بحاجة لشركاء من نفس الدين، تحتاج للمسلمين بصفك، مرسومك التنفيذي كان واسعا جدا، ولا يمكنك الفوز بمعركة عبر وضع الجميع في سلة واحدة.”