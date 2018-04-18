(أوبتا) تكشف عن أفضل لاعب في الدوري

الرياض ـ البلاد

حصل التونسي فاروق بن مصطفى، حارس مرمى فريق الشباب، على لقب أفضل لاعب، إجمالا في الموسم المنصرم من الدوري السعودي للمحترفين، بعد تألقه بشكل لافت للنظر في موسمه الأول مع ناديه.

ووفقا لما أعلنته إحصاءات “أوبتا”، فإن بن مصطفى توج بلقب أفضل لاعب رغم النتائج السلبية لفريق الشباب في الموسم الماضي، والتي أسفرت عن احتلاله المركز العاشر في جدول الترتيب.

شارك فاروق بن مصطفى في جميع مباريات الشباب بالدوري “2315 دقيقة”، استقبل خلالها 36 هدفا، منها 3 ركلات جزاء، وتصدى لركلة جزاء واحدة.

وتلقى بن مصطفى (29 عاما) إنذارين فقط على مدار الموسم الماضي مع الشباب.

وبحسب “أوبتا”، فإن عبدالله عطيف متوسط ميدان الهلال، حصل على لقب ثاني أفضل لاعب في الدوري بعد بن مصطفى.

وشارك عطيف (27 عاما) في 23 مباراة مع الهلال بالدوري، صنع خلالها هدفين، وتلقى 3 بطاقات صفراء ولم يسجل.