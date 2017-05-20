أوبك تدرس تخفيضا أكبر لدعم الأسعار

شارك عبر واتساب

فيينا – رويترز

قالت مصادر بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أمس الجمعة إن لجنة من المنظمة تنظر في سيناريوهات اجتماع أوبك المقرر الأسبوع المقبل لتحديد سياسة الإنتاج تبحث خيار تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط وتعميق التخفيضات في مسعى لتصريف المخزونات ودعم الأسعار.

وكانت المملكة وروسيا أكبر منتجين للنفط في العالم اتفقتا على ضرورة تمديد العمل بتخفيضات الإنتاج الحالية حتى مارس آذار 2018، واجتمع مسؤولون ممثلون لدول أوبك بجانب مسؤولين من الأمانة العامة للمنظمة بفيينا. وقال أحد المصادر إن تعميق تخفيضات الإمدادات خيار يعتمد على تقديرات نمو الإمدادات من خارج المنظمة، لاسيما شركات النفط الصخري الأمريكي. وقال مصدر ثان “لم نتفق على السيناريوهات النهائية”.

وتتجه أسعار النفط لتحقيق ثاني مكاسبها الأسبوعية على التوالي إذ يجري تداولها فوق 53 دولارا للبرميل بدعم من تنامي التوقعات باتفاق المنتجين.