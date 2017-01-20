أوروبا في مرمى الكارثة من بوابة إسبانيا

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عواصم- وكالات

أعلنت السلطات الإسبانية، أن ما بين 10 -12 ألف قطعة سلاح عثرت عليها الشرطة الوطنية خلال سلسلة مداهمات، نفذتها في عدد من المدن، وكان بينها عدد من المنظومات المضادة للطيران، وهذا تطور خطير ويشير إلى أخطار كثيرة تحدق بالقارة العجوز التي تكاد تمتلك في كل قرية مطارا.

وجاءت هذه التطورات في إطار العملية الأمنية الواسعة النطاق، التي أتمتها الشرطة، منذ الخميس 12 يناير/كانون الثاني، وفككت خلالها خلية إدارات “شبكة معقدة” عمت محافظات إسبانية عدة، لبيع السلاح في السوق السوداء للعصابات الإجرامية، بما في ذلك المجموعات الإرهابية، متسترة وراء تجارة الأسلحة القديمة الأثرية.

وأعلنت وزارة الداخلية الإسبانية، في بيان، أنها اعتقلت، في المداهمات التي نفذتها بمناطق أولوتيه، ولييندو، وغالداكانو وغيتشو، 5 أشخاص، 4 رجال وامرأة، يحملون جميعا الجنسية الإسبانية، قائلة آنذاك: إنهم قاموا بشراء الأسلحة القديمة والمعطلة لترميمها وبيعها بصورة غير شرعية.

خبراء الأمن الأوروبيون يرون أن مثل هذه “الاكتشافات” لا يمكن إلا أن ترفع حالة التأهب في كافة أراضي القارة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن قطعة سلاح ثقيل مضاد للطيران كهذه يمكن أن تنقل بسهولة إلى أي جزء من دول أوروبا نظرا للحدود البرية المفتوحة.

وعثرت الشرطة على عدد من الورشات الخاصة بترميم السلاح، التي تم إقامتها تحت الأرض والتي وجدت فيها وثائق وتراخيص مزورة خاصة بالأسلحة، وذلك بالإضافة إلى أوراق مالية قيمتها 80 ألف يورو.