أوزبكستان والبنك الإسلامي للتنمية يتفقان على إنشاء مركز الإمام البخاري الدولي للبحوث العلمية

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أكد رئيس جمهورية أوزبكستان شوكت ميرزيوييف أن بلاده تعلق أهمية كبيرة على علاقاتها مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية , منوهاً بتعاون بلاده مع البنك لإنشاء مركز الإمام البخاري الدولي للبحوث العلمية , في مدينة سمرقند , لإحياء التراث الإسلامي بالمنطقة.

وأعرب ميرزيويف ، الذي يزور المملكة حالياً للمشاركة في القمة العربية الإسلامية الأمريكية ، خلال لقائه , معالي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور بندر حجار في الرياض , عن اهتمام بلاده بوثيقة استراتيجية الشراكة القطرية.

التي أعدّها البنك الإسلامي للتنمية لأوزبكستان , وسيتم إطلاقها رسمياً بأوزبكستان قريبا.

من جانبه تحدث الدكتور حجار عن البرنامج الخاص لآسيا الوسطى , الذي أطلقه البنك مؤخراً , لصالح دوله الأعضاء في المنطقة , قائلاً:

“إن البنك على استعدادٍ لتعزيز التعاون مع جمهورية أوزبكستان في تنفيذ استراتيجية الشراكة القطرية , والبرنامج الخاص لآسيا الوسطى .

وجرى خلال اللقاء التوقيع على مذكرة تفاهم لإنشاء مركز الإمام البخاري الدولي للبحوث العلمية.

حيث وقع الاتفاقية وزير التجارة الخارجية محافظ البنك الإسلامي للتنمية عن جمهورية أوزبكستان إليور غانيف , ومعالي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور بندر حجار .

ومن المتوقع أن يُسهم المركز المقرر إنشاؤه بمدينة سمرقند في أوزبكستان في إبراز التراث العلمي والثقافي الإسلامي على الصعيدين الإقليمي والعالمي , وينسجم إنشاء المركز مع رؤية البنك الإسلامي للتنمية 2020م.

واستراتيجيته العشرية , في حين جاء توقيع مذكرة التفاهم بناء على قرارٍ أُعتمد في الدورة الــ 43 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي الذي عُقد في طشقند خلال الفترة من 18-19 أكتوبر 2016م .

ووفقا لمذكرة التفاهم الموقعة , سيتعاون البنك الإسلامي للتنمية وجمهورية أوزبكستان في إنشاء المركز الذي يهدف أساساً إلى إقامة شراكة أكاديمية مع المؤسسات العلمية الرائدة في العالم لتعزيز منتجات المعرفة المشتركة عالمياً , وأيضاً لإحياء أساليب البحث العلمي التي انتهجها العلماء المسلمون ونشر تراثهم.

ويضم المركز وحدات لتنفيذ البحوث التطبيقية , والاتصال والترويج , فضلاً عن متحف يُسهم في تعزيز روح وثقافة الابتكار والقيادة العلمية في الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية والمجتمعات المسلمة في جميع أنحاء العالم .

وكانت جمهورية أوزبكستان قد انضمت إلى البنك الإسلامي للتنمية في العام 2003م , وبلغ إجمالي التمويلات المعتمدة من مجموعة البنك الإسلامي للتنمية لصالحها نحو 2.1 مليار دولار.

شملت قطاعات البنية التحتية , والصحة , والتعليم , والزراعة , وإمدادات المياه , وخطوط تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم .

يذكر أن الإمام البخاري هو أحد أشهر العلماء المسلمين الذين أسهموا في جمع ونشر الأحاديث النبوية الشريفة.

وله مجموعة واسعة من الكتابات التي يستفاد منها على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم , وأوزبكستان هي مسقط رأس الإمام البخاري.

وموطن لمخزون غني من التراث الإسلامي والعلمي والثقافي , الأمر الذي يجعلها مركزاً للتميز في منطقة وسط آسيا .