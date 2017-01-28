أولبرايت تتعهد بالتسجيل كمسلمة إذا أنشأ ترامب سجلا للمسلمين

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عواصم- وكالات

تعهدت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، مادلين أولبرايت، بتسجيل نفسها كمسلمة إذا قام الرئيس الأمريكي الجديد، دونالد ترامب، بإنشاء سجل وقاعدة بيانات خاصة للمسلمين في أمريكا.

وانضمت إلى أولبرايت في ذلك الممثلة المعروفة، ماييم بياليك، في المسلسل الناجح جماهيريا “بيغ بانغ ثيوري”.

وقالت أولبرايت وبياليك إنهما “على أهبة الاستعداد ” للتسجيل في سجل المسلمين، احتجاجا على سياسة الرئيس الجديد.

وجاء في تغريدتها التي حصلت على عشرات الآلاف من إشارات الإعجاب ” أنا على أهبة الاستعداد للتسجيل كمسلمة في # تضامن”.

وجاءت تعليقات أولبرايت وسط تواتر الإشاعات بشأن مرسوم تنفيذي سيصدره ترامب يعلن فيه عن إجراءات تدقيق مشدة وحظر اللجوء والوافدين من سبع دول، من بينها سوريا والعراق واليمن.

بيد أنه لم يرد ذكر إنشاء سجل خاص للمسلمين الأمريكيين في الأشهر الأخيرة، وهو ما سبق أن قال ترامب في مقابلة في عام 2015 إنه “سينفذ بالتأكيد”، لكنه أبعد نفسه لاحقا عن ذلك.

ودعا العديد من الناس إلى وقفة تضامن مع السكان المسلمين الأمريكيين، بعد انتخاب ترامب في نوفمبر/تشرين الثاني، لكن يبدو أن تغريدة أولبرايت ألهمت الآخرين للتحدث بصوت عال، ومن بينهم الممثلة بياليك، التي تؤدي دور آمي فرح فاولر في مسلسل “بنغ بانغ ثيوري” أحد أكثر المسلسلات شعبية في الولايات المتحدة.

وقالت الممثلة التي عرفت بانتقاداتها لترامب “إذا أنشأنا سجلا للناس الذين نظن أنهم يشكلون خطرا، سجلوا الرجال البيض أيضا، لأن معظم السفاحين (القتلة الذين يرتكبون جرائم متعددة) ومرتكبي جرائم إطلاق النار الجماعية هم من الرجال البيض”.