أولمبي الهلال والنفط العراقي يتعادلان والترجي يكسب المريخ ويتأهل

الإسكندرية- البلاد

انتهى لقاء فريق الهلال، ونفط الوسط العراقي بالتعادل الإيجابي (2-2)، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة بالبطولة العربية.

أحرز هدفي فريق نفط الوسط زياد أحمد، وإياد سدير في الدقيقتين 45 و80، بينما جاء هدفا الهلال عن طريق عبد الكريم القحطاني، وأنس زباني، في الدقيقتين 52 و57. وبهذه النتيجة، يحتل نفط الوسط المركز الثالث في المجموعة برصيد نقطة واحدة، بينما يأتي الهلال في المركز الثاني برصيد نقطتين،

وفي نفس المجموعة فاز الترجي التونسي على المريخ السوداني بهدفين نظيفين وبهذا ضمن الترجي الصعود لنصف النهائي.

مرتبط