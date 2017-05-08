أولوند: فوز ماكرون علامة على وحدة الفرنسيين

شارك عبر واتساب

باريس (رويترز) –

قال الرئيس الفرنسي المنتهية ولايته فرانسوا أولوند يوم الأحد إن فوز السياسي الوسطي إيمانويل ماكرون بانتخابات الرئاسة الفرنسية أظهر رغبة معظم الناخبين في التوحد حول “قيم الجمهورية”.

وأضاف في بيان أنه اتصل بماكرون لتهنئة وزير اقتصاده السابق بعد هزيمته للمرشحة المناهضة للاتحاد الأوروبي والهجرة مارين لوبان.

وقال “فوزه الكبير يؤكد أن الأغلبية الكبيرة جدا من مواطنينا الفرنسيين أرادوا التوحد حول قيم الجمهورية وإظهار ارتباطهم بالاتحاد الأوروبي