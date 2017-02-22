أول تراجع للتضخم في المملكة منذ 9 سنوات

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جدة ــ البلاد

سجلت معدلات التضخم فى المملكة العربية السعودية تراجعاً ملحوظا فى الربع الأول من العام 2017 بنسبة 0.4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بينما تراجع بنسبة 0.2 في المائة مقارنة بشهر ديسمبر 2016.

وقالت تقارير اقتصادية، إن هذه المرة الأولى التى يتراجع فيها معدل التضخم منذ تعديل سنة الأساس إلى عام 2007، أي هو أول تراجع للتضخم خلال تسع سنوات.

وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء، أن تراجع التضخم جاء نتيجة لتراجع معدل التضخم للأغذية بنسبة 4.6 في المائة، والنقل بنسبة 3.1 في المائة.

يشار إلى أن معدل التضخم قد ارتفع إلى 3.5 في المائة خلال عام 2016، مقارنة بـ2.2 في المائة عام 2015، وهو الأعلى منذ 2013 حينما كان 3.5 في المائة.