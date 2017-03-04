أول جنين صناعي من خلايا جذعية

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لندن – وكالات

لأول مرة، ابتكر علماء في بريطانيا هيكلا يشبه جنين الفأر، باستخدام ركائز ثلاثية الأبعاد ونوعين من الخلايا الجذعية، في بحث يعزز فهم المراحل الأولى من نمو الثدييات، بحسب نتائج بحث نشرت نتائجه في دورية ساينس.

وقال الفريق البحثي، وهو من جامعة كمبريدج، إنه على الرغم من التشابه الكبير بين الجنين الصناعي والحقيقي فإن من غير المرجح أن يحدث تطور آخر إلى جنين فأر يتمتع بالصحة.

وقالت ماغدالينا زيرنيكا-غويتز وهي أستاذ بقسم علم وظائف الأعضاء والنمو وعلم الأعصاب في جامعة كامبريدج، “سيسمح لنا هذا بدراسة الأحداث المهمة في هذه المرحلة الحرجة من نمو الإنسان دون الحاجة لدراسة أجنة ،

حيث أن معرفة كيف يحدث النمو بشكل طبيعي ستمكننا من فهم لماذا يتم على نحو خاطئ في كثير من الأحيان.

ولم تحقق محاولات سابقة لبناء هياكل مشابهة للأجنة نجاحا كبيرا، بحسب “رويترز”.