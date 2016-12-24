أول مسلمة تحكم رومانيا تؤدي القسم على القرآن

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بوخارست- وكالات

من المتوقع أن تستلم مسلمة رومانية منصب رئاسة الوزراء في البلاد، مؤدية القسم الدستوري على القرآن الكريم، ووفقا لتقرير نشرته صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية فإن سيفيل شحادة (52 عاما)، ستكون أول رئيسة وزراء رومانية، وأول مسلمة كذلك تشغل منصب الوزارة في الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي.

وكان “الحزب الديمقراطي الاشتراكي” قد فاز في الانتخابات البرلمانية قبل نحو عشرة أيام بواقع 46% من أصوات الناخبين. وقالت مصادر رومانية، إن اختيار شحادة لقيادة الحكومة شكل مفاجأة كبيرة للمراقبين والمحللين،

حيث إن اسمها لم يكن من بين المرشحين لاستلام المنصب. وأوردت الصحيفة أن اختيار رئيسة وزراء مسلمة لبلد ذي أغلبية مسيحية أرثوذوكسية يعد سابقة، حيث تبلغ نسبة المسيحيين فيه 80 %.

وأضافت الصحيفة أن الأمثلة السابقة على قيادة المرأة لدول أوروبا هي كانت لمسلمة في دول ذات أغلبية مسلمة، مثل عاطفة يحيى آغا، رئيسة جمهورية كوسوفو 2011-2016. وقالت الصحيفة إن شحادة متزوجة من سوري،

وتمتلك عائلتها أملاكا في سوريا. يذكر أن نسبة المسلمين في رومانيا لا تتجاوز 1% من عدد السكان الكلي البالغ عشرين مليونا.