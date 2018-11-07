دولية

أول مسلمتين بالكونغرس.. رشيدة طليب وإلهان عمر

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time26 / صفر / 1440 هـ       7 نوفمبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
اختار الناخبون الأمريكيون امرأتين مسلمتين تنتميان إلى الحزب الديموقراطي لدخول الكونغرس اليوم الأربعاء، في خطوة تاريخية أولى في الولايات المتحدة .
فقد فازت الهان عمر وهي لاجئة صومالية بمقعد في مجلس النواب
عن منطقة ذات غالبية ديموقراطية في ولاية مينيسوتا
حيث ستخلف كيث اليسون الذي كان بدوره أول مسلم تم انتخابه في الكونغرس.
وتمكنت رشيدة طليب العاملة في مجال الحقل الاجتماعي والمولودة
في ديترويت لأبوين فلسطينيين مهاجرين من الفوز أيضا بمقعد في مجلس النواب
دون أن تتواجه مع منافس جمهوري في منطقتها.
ibrahim

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