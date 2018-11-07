تخط إلى المحتوى الرئيسي
اختار الناخبون الأمريكيون امرأتين مسلمتين تنتميان إلى الحزب الديموقراطي لدخول الكونغرس اليوم الأربعاء، في خطوة تاريخية أولى في الولايات المتحدة .
فقد فازت الهان عمر وهي لاجئة صومالية بمقعد في مجلس النواب
عن منطقة ذات غالبية ديموقراطية في ولاية مينيسوتا
حيث ستخلف كيث اليسون الذي كان بدوره أول مسلم تم انتخابه في الكونغرس.
وتمكنت رشيدة طليب العاملة في مجال الحقل الاجتماعي والمولودة
في ديترويت لأبوين فلسطينيين مهاجرين من الفوز أيضا بمقعد في مجلس النواب
دون أن تتواجه مع منافس جمهوري في منطقتها.