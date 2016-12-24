أول وفاة بإنفلونزا الطيور هذا الشتاء

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بكين – وكالات

لقي شخصان حتفهما في إقليم أنهوي بالصين إثر إصابتهما بفيروس إنفلونزا الطيور (إتش7إن9) وهما أول حالتي وفاة بين الحالات التي ظهرت هذا الشتاء في البلاد بينما أعلنت مكاو عن أول إصابة فيها بين البشر منذ عودة تلك المستعمرة البرتغالية السابقة إلى الصين في 1999.

وقالت هيئة الصحة في إقليم أنهوي في بيان نشر على موقع الهيئة على الإنترنت إن خمس إصابات بفيروس إنفلونزا الطيور (إتش7إن9) سجلت منذ الثامن من ديسمبر كانون الأول الجاري من بينهم المتوفيان.

ولم يذكر البيان ما إذا كان المصابون الثلاثة الآخرون تعافوا من المرض أم لا.

وتقول منظمة الصحة العالمية إن هذه السلالة لا تنتقل بسهولة بين البشر على ما يبدو