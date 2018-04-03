أول 5 نجوم من «WWE» يشاركون رسميا في نزال « رويال رامبل »

تقرر مشاركة 5 من نجوم WWE دانيال براين، كين، بيج شو، برون سترومان، وبراي وايت، ضمن 50 نجما في نزال أعظم ” رويال رامبل “، الذي سيقام في ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، يوم الجمعة الموافق 27 إبريل في تمام الساعة 7.00 مساءً، وذلك ضمن الاتفاقية التي أبرمها معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، مع رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ WWE فينس مكمان ، التي تستمر لمدة عشر سنوات وتستضيف أحداثها المملكة.

ويشهد نزال “رويال رامبل” تحدياً خاصاً بين تريبل اتش وجون سينا، إضافة إلى سبعة نزالات على ألقاب مختلفة

تشمل نزالاً على لقب راو للزوجي بين ذا هاردي بويز ضد شيموس وسيزارو

ونزال “السلالم” على لقب الإنتركونتيننتال بين سيث رولينز وفين بالور، ضد ذا ميز وساموا جو

حيث سيتم تعليق اللقب فوق الحلبة، ليحصل عليه أول من يستطيع التسلق والوصول إليه أولاً.

وسيتم بث أعظم رويال رامبل عبر شبكة WWE Network على الهواء مباشرة

وسيكون متاحاً أيضا خارج منطقة الشرق الأوسط، بنظام الدفع من أجل المشاهدة بنظام “Pay-Per-View”

على أن يعلن قريبا عن الناقل المحلي للحدث .

يذكر أن تذاكر هذا الحدث الكبير ستكون متاحة للبيع بداية من يوم الجمعة 13 إبريل الجاري

كما سيتم إعلان المزيد من التفاصيل الأخرى في وقت لاحق .