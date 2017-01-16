أيالا يثير الحيرة في النصر

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الرياض- البلاد

باتت الجماهير النصراوية تشعر بالحيرة من وضع محترف فريقها البارغوياني فيكتور أيالا، الذي مازال يتمتع بإجازاته في البارغواي رغم مرور أسبوع على انطلاق التدريبات النصراوية.

وتأتي حيرة الجماهير النصراوية؛ بسبب تضارب الأنباء القادمة من البارغواي، والتي تشير إلى عدم رغبة أيالا بالعودة للفريق، ومطالبته إدارة النادي بفسخ العقد؛ بسبب عدم ارتياحه من وضع الفريق المادي، وتأخر الرواتب في الفريق،

وهو ماجعله يفكر في ترك النصر والبقاء في بلاده البارغواي، والانضمام لصفوف أحد الفرق المحلية في بلاده. في حين تؤكد الإدارة النصراوية أنها أرسلت تاشيرة الدخول للاعب البارغوياني وعائلته،

ولكن تأخر وصول التأشيرة تسبب في تأخر وصول اللاعب والتحاقه بتمارين الفريق. وبين هذا وذاك تنتظر الجماهير النصراوية الأيام القادمة التي ستكشف مصير أيالا وعودته للفريق من عدمها في ظل هذا التضارب والضبابية التي تحوم حوله.