أيتام جمعية بناء يغرسون الشتلات بالكورنيش الشمالي

جدة – إبراهيم المدني
نظمت أمانة محافظة جدة مبادرة مشتركة مع جمعية بناء الخيرية لرعاية الأيتام صباح أول أمس الثلاثاء . وأوضح مدير عام الخدمات الاجتماعية الاستاذ محمد اليامي بأن هذه الفعالية تأتي ضمن مبادرات أمانة محافظة جدة للمسئولية الاجتماعية وتعزيز مشاركة المجتمع، حيث تم زراعة عددًا من الشتلات في الكورنيش الشمالي بمحافظة جدة، بجوار مسجد الرحمة. ويأتي هذا النشاط ضمن برنامج بعنوان (قافلة صيف بناء2) والذي سينفذ في عدة مناطق ومدن بالمملكة.
ويتضمن زيارة للحد الجنوبي، بحيث تهدف المبادرة لصقل مهاراتهم واكسابهم طرق القيادة ونقل رسائل المواطنين والجهات الراعية إلى أبطالنا بالحد الجنوبي، وتنمية الحس الوطني وتعريفهم بمدن المملكة وثقافاتها.