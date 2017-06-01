أيديهم على الزناد وأعينهم تسبر الحدود .. إفطار مع البواسل المرابطين قبيل ساعة الإفطار

ظهران الجنوب- واس

مافتئ رجالنا المرابطون على الحد الجنوبي, من مختلف القطاعات العسكرية, يسطرون على مدار الساعة أروع البطولات في الذود عن ثراء الوطن, ووهبوا أرواحهم فداء لهذا الوطن، الذي احتضن أطهر البقاع وأشرفها، ومهبط الرسالة، عندما يواجهون أعداء الأمة من الباغين والعملاء, من الانقلابين الحوثيين وحلفائهم.

وبدت السعادة والروح العالية سمتين للجنود البواسل خلال حمايتهم حدود الوطن ليلاً ونهاراً, وأيديهم على الزناد، وأعينهم تسبر الحدود وتراقب تحركات العدو لصدهم, والدفاع عن حياض الوطن، ومبتغاهم وأكبر أهدافهم النصر أو الشهادة.

العدسة سجلت حضورها قبيل موعد الإفطار، في محافظة ظهران الجنوب, حيث يتمركز عدد من أبطال الحد الجنوبي في العديد من الرقابات والكمائن, ناذرين أرواحهم في سبيل الله للدفاع عن الوطن، راصدةً جملة من مشاهد إفطار هؤلاء الأبطال، الدالة على أن الوطن يحظى بأشاوس، مستشعرين المسؤولية المنوطة بهم وعلى عاتقهم،

لاسيما وأن حكومتنا الرشيدة سخرت كل الإمكانات من أسلحة متطورة وأجهزة عالية الدقة, مكنت هؤلاء الأبطال من الوقوف بحزم وعزم في وجه العدو، وإيقافه والنيل منه قبل اقترابه من حدود الوطن الغالي.