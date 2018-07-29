“أيقونة فلسطين” عهد التميمي حرة

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، عن الناشطة الفلسطينية عهد التميمي ووالدتها ناريمان، بعد أن قضيا 8 شهور في سجون الاحتلال بتهمتي التعدّي على الجنود الإسرائيليين وعرقلة عملهم.

وقال المتحدث باسم مصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلية، إساف ليبراتي، إنّ عهد التميمي ووالدتها نُقلتا إلى حاجز يؤدي إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث تعيشان، بحسب ما أوردت وكالة “فرانس برس”.

واعتقلت “التميمي” صاحبة الـ 17 عامًا في 19 ديسمبر العام الماضي، بعد انتشار مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تعترض طريق جندييّن إسرائيلييّن، في باحة ببلدة النبي صالح الفلسطينية، وتطلب منهما مغادرة المكان.