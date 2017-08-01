إبراهيموفيتش مطلوب في الكالتشيو

إعداد- محمود العوضي

ذكرت تقارير إيطالية أمس، أن أحد كبار أندية الكالتشيو، سيحاول التعاقد مع المهاجم السويدي، زلاتان إبراهيموفيتش، هذا الصيف. وذكرت صحيفة “ذا صن” البريطانية، نقلًا عن “توتو سبورت” الإيطالية، أن ميلان يريد ضم اللاعب، إلا أن مانشستر يونايتد قد يقف عقبة أمام محاولاته. وكان النادي الإنجليزي قد ألمح من قبل، إلى احتمال تجديده للتعاقد مع لاعب ميلان، وإنتر ميلان السابق. ولا يرتبط إبراهيموفيتش بأي فريق في الوقت الراهن، بعد انتهاء عقده مع مانشستر يونايتد، بنهاية الموسم المنصرم، وذلك بسبب إصابته في الرباط الصليبي. ونشط ميلان بقوة في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وعقد العديد من الصفقات، من بينها ضم المهاجم البرتغالي، أندريه سيلفا، والمدافع الإيطالي، ليوناردو بونوتشي. ولا يزال مونتيلا، المدير الفني للفريق الإيطالي، يأمل في الحصول على مهاجم آخر. وكان إبراهيموفيتش قد قضى موسمين مع ميلان، من 2010 حتى 2012، وحصد معه لقب الدوري الإيطالي.

مرتبط